حبس سيدة 4 أيام بعد ضبطتها بمخدرات بـ2 مليون و600 ألف جنيه فى الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية ، بحبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها في الاتجار بالمواد المخدرة علي نشاط واسع بعد ضبطها بكمية كبيرة من المخدرات من مخدري الهيدرو والحشيش، بغرض بيعها وتوزيعها قبل إجازة عيد الأضحي علي المدمنين وصغار التجار.

كان قد تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، بقيادة اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وذلك أثناء تواجدها بمسكنها وبحوزتها 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، و50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، ومبلغ مالى.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و600 ألف جنيه تقريبًا، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطها الإجرامي.