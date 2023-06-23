ثوران بركان أوبيناس فى بيرو.. والسلطات تحذر: يستمر بضعة أشهر

فاطمة شوقى

بدأ بركان أوبيناس ، الواقع في جبال الأنديز الجنوبية في بيرو ، عملية ثورانية جديدة في منتصف ليل الخميس ، عندما تم الكشف عن أول انبعاثات رماد ، حسبما أفاد المعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP).

وقالت الوكالة في بيان قبل أن "تم الكشف عن النشاط مساء الخميس بواسطة كاميرات المراقبة وأجهزة قياس الزلازل حول البركان، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الاسبانية.

وأكدت الوكالة أن هذه الانبعاثات "تمثل بداية عملية اندفاعية جديدة" وأنه وفقًا لتجربة الثلاثين عامًا الماضية ، "يمكن أن يستمر النشاط الحالي لأوبيناس لبضعة أشهر"، مشيرة إلى أن هذا حدث في ثورات الفترات 2006-2009 و 2013-2017 و 2019 ، والتي اتسمت "بطرد الرماد البركاني الذي ستشتت بفعل الرياح باتجاه المواقع القريبة من البركان".

في هذا الصدد ، أوضح الباحث العلمي في علم البراكين ماركو ريفيرا أن الانبعاثات التي لوحظت خلال الساعات الأولى من يوم الخميس "كانت طفيفة ، وصلت إلى ارتفاع تقريبي يبلغ كيلومترًا واحدًا وتشتت نحو القطاع الشرقي من البركان"، وقال "نحن نراقب عن كثب تطور العملية البركانية الجديدة للبركان. ولا نستبعد أن انبعاثات رماد جديدة ذات حجم أكبر ستحدث في الساعات أو الأيام التالية".

من جانبه ، أفاد الرئيس التنفيذي للمعهد ، هيرناندو تافيرا ، أن سلطات المعهد الوطني للدفاع المدني (Indeci) تم تحذيرها بشأن عملية عودة نشاط البركان، وأوصوا بتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بهم في حالة ثوران بركاني محتمل وزيادة محتملة في النشاط".

وأشار تافيرا إلى أن مؤسسته حذرت منذ أكثر من شهر بقليل من "أولى بوادر الاضطرابات في بركان أوبيناس" وأن السيناريوهات التي ذكرت السلطات والسكان القريبين "قد حدثت" الآن.

ويشير الخبراء إلى أنه يوجد في بيرو أكثر من 400 بركان ، منها أوبيناس وسابانكايا ، والأخيرة في أريكويبا ، لا تزال في طور الانفجار ، في حين أن خمسة أخرى نشطة ، بما في ذلك ميستي وهواينابوتينا وتيكساني ويوكاماني وتوتوباكا.

في سبتمبر 2019 ، وصل الرماد الذي أطلقه أوبيناس ، الذي يقع على بعد أكثر من 1100 كيلومتر من ليما ، إلى البلدة التي تحمل الاسم نفسه بعد تسجيل ثلاثة انفجارات غطت نحو ستة كيلومترات جنوب شرق الحفرة بطبقة مليمتر واحد.