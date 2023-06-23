توريد 661 طن من محصول القمح بالشرقية لمواقع التخزين

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 661 طنًا و 308 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 531178 طنا و 473 كيلو قمح.

أشارت إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية ( نوع من الأقماح ) موسم حصاد 2023، إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:الكمية المستهدف شراؤها،الغرض من الاستخدام، أماكن استلام الأقماح، اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

ناشدت المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.