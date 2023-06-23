تفاصيل تجديد حبس متهمين استوليا علي بيانات بطاقات فيزا البنوك من عملاء

كتبت أمنية الموجى

جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهما بالنصب علي المواطنين بطرق احتيالية من خلال اصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك وحال استخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الاستيلاء عليها وعلى أموالهم.

وكشفت التحريات الأمنية عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين "هواتف محمولة" وبفحصهم تبين أنهم يحتو على صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مجهولين باصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك وحال استخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الاستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين، وتبين قيام تشكيل عصابى مكون من عنصرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة - جهاز "لاب توب" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبفحـــص الأجهزة المضبوطــة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على صفحات منسوبة "على خلاف الحقيقة" للعديد من البنوك العاملة فى السوق المحلى - بيانات بطاقات دفع إلكترونى خاصة ببعض عملاء تلك البنوك - بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية - تطبيقات لمواقع تستخدم فى تخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى - أوامر شراء منتجات بموجب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى على بياناتها - العديد من البرامج والتطبيقات التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية"IP" على شبكة الإنترنت لتجنب الرصد الأمنى لنشاطهما الإجرامى- حساب إلكترونى خاص بأحدهما بمنصة تداول العملات الافتراضية، وكذا حسابين لمحفظة هاتف محمول خاصين بالمتهمين).

كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب (23) واقعة بذات الأسلوب الإجرامى وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.