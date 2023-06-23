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تأثير التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفى المصرى فى مشروع تخرج

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:48 م
تأثير التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفى المصرى فى مشروع تخرج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
كتب محمد صبحى

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ناقش طلاب الفرقة الرابعة في قسم المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات، بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تحت قيادة الطالب حسن عبدالحميد مسلم فى مشروع تخرجهم تأثير التكنولوجيا المالية علي القطاع المصرفي في مصر.

وقال الطلاب فى مشروع التخرج، أصبحت التكنولوجيا المالية من أكثر الصناعات الواعدة في العالم لما تتمتع به من قدرة على استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والخدمات المصرفية المبتكرة.

وأثبتت الدراسة من ناحية أخرى أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قد تمثل تهديدًا للبنوك لأنها تقدم خدمات مالية تقليدية بناءً على الخدمات البسيطة والمبتكرة المتاحة التي تقدمها هذه الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى التكلفة المنخفضة المرتبطة بكل خدمة.

والجدير بالذكر أن الطالب وزملائه قاموا باستخدام عينة من البنوك التجارية المسجلة في البورصة المصرية وكان عددهم حوالي 13 بنك من بينهم البنك المركزى المصرى، وتوصلوا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية في البنوك يؤثر على القيمة السوقية وسعر السهم للبنوك.


التعليم العالى

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اخبار مصرية

مشروع تخرج

البورصة

البنوك

التكنولوجية المالية



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