وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن تحدث مع جوتيريش بشأن تصريحات روسيا بعدم تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود بعد الموعد النهائي في 17 يوليو المقبل، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكي.

واتفق بلينكن وجوتيريش على أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود للأمن الغذائي العالمي وعلى الآثار السلبية لتعليقها على مستوردي الأغذية، وخاصة في البلدان النامية.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي الشكر للأمين العام للأمم المتحدة على التزامه الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك السيادة والسلامة الإقليمية، في سياق العملية الروسية في أوكرانيا.