بطلة جديدة فى التايكوندو.."ياره الصعيدى" طفلة حصدت عدة بطولات فى 3 سنوات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت المواهب الرياضية بقرى محافظة كفر الشيخ، وخاصة بقرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ونظرا للاهتمام الكبير الذي يجده أهالي مركز مطوبس وخاصة الأطفال والفتيات والشباب، انضم عدد كبير منهم للمشروع القومي للموهبة، الذي تبنته وزارة الشباب والرياضة.



قالت ياره محمد صبحي الصعيدي، 14سنة، إنها بالصف الثاني الاعدادي بالمعهد الديني بعزبة عمرو من قريه القني مركز مطوبس، هى من أسرة مكونة 6 أفراد ، مؤكدة أنها تمارس أي رياضة من قبل، وانضمت منذ 3 سنوات للمشروع القومي بمطوبس في نهاية عام 2019، وذلك بمحض الصدفة، عندما شاهدت تدريب المشروع بصحبه ابنه عمها الزهراء التي تمارس التايكوندو منذ 5 سنوات ، ويومها أحبت ممارسة رياضة التايكوندو لما تتمتع من مواصفات ومقاييس رياضة التايكوندو.



وأضافت ياره، أنها أدت الاختبارات بنجاح، وشاركت في بطولة وسط الدلتا عام 2021 ، وحصلت على المركز الاول والميداليه الذهبيه، وفي يوليو عام 2022، كما حصلت على الفضية في بطولة التقييم للمشاريع القومية على مستوى الجمهورية بالاسكندرية، وفي يونيو الحالي 2023 حصلت على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية تحت 14سنه، وأصبحت مرشحه بقوه لخوض التصفيات النهائية لتمثيل منتخب مصر في بطولة العالم بالبوسنة في أغسطس القادم ان شاءالله حاصلة على الحزام الاخضر.



وقالت ياره، إنها وجدت التكريم من مدربها الكابتن محمود الشهاوي، الذي اهتم بها، وأقنعها بأهمية ممارسة الرياضة ، وخاصة التايكندو، ووجد فيها أنها بطلة بعد أن كانت لا تمارس أي رياضة، كما كرمها المستشار محمد مصطفي، رئيس الاتحاد المصري للتاكوندو، إضافة للدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهنأها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وسيكرمها خلال أيام، مؤكدة أنها توجه الشكر لكل من دعمها وشجعها، والشكر لوالديها لاهتمامهما بها، وتشجيعهما لها رغم بساطة الحياة، التي تعيشها.



وأكد الكابتن محمود الشهاوي، ياره من الفتيات الاتي تحتاج لتشجيع لممارسة الرياضة، ومنذ أن رأها تتابع تدريب ابنة عمها، وجد فيها مشروع بطلة لا تنافس على بطولات الجمهورية فقط بل ستصل للعالمية، وتأكد من نظرته بها، وخلال 3 سنوات تمكنت من حصد عدد من البطولات آخرها بطولة الجمهورية التي حصلت عليها منذ عدة أيام، وتشارك في بطولة العالم المقبلة، لتمثيل مصر في لعبة التايكوندو.



وقالت رشا محي الدين، مدير إدارة الإعلام بالشباب والرياضة بكفر الشيخ، توجت يارا الصعيدي، لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بالمركز الأول حاصدة ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو، تحت 14 سنه، منافسات، وزن تحت 152 سم، بالفاعليات في صالة جامعة حلوان الرياضية، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 100 نادى وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية فى الفترة من 15 حتى 17 يونيو، التى ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ،واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فاستحقت التكريم، وليست هذه البطولة التي حصلت عليها، ولكنها حصلت على العديد من البطولات، وننتظر تمثيل مصر خلال بطولة العالم المقبلة,



وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنها فخور باللاعبة يارا الصعيدي، التى استطاعت أن تتغلب على منافسيها من أندية وادى دجلة و سبورتنج، الصيد بالدقى، هليوبوليس، المصري البورسعيدي، أسوان و الشلالات ونالت إعجاب المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خلال المنافسات، موجهاً التهنئة إلى لاعبي المشروع القومي بكفر الشيخ بقيادة عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، والجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بقيادة كابتن محمود الشهاوي المدير الفني، وميمي الامشيطى مدرب الأبطال.







تكريم البطلة يارا الصعيدي



تكريم البله ياره الصعيدي



جانب من التكريم



فوز ياره الصعيدي ببطولة الجمهورية



ياره الصعيدي اثناء مباراة ببطولة الجمهورية



ياره الصعيدي اثناء تكريمها من المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتاكوندو



ياره الصعيدي بطلة الجمهورية مع مدربها محمود الشهاوي



ياره الصعيدي بنادي مطوبس



ياره الصعيدي تستعد للمباراة النهائية في بطولة الجمهورية







