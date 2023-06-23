برازيلية تسمم زوجها وأطفالها وتصورهم لتسجيل لحظة وفاتهم

فاطمة شوقى

تعيش البرازيل مأساة بعد أن قامت امرأة فى منطقة باهيا، بتسميم زوجها وأطفالها، وقررت تسجيل اللحظة التى توفت فيها عائلتها بالكامل بعد تسميمهم، حسبما قالت صحيفة او جلوبو البرازيلية.

ووفقا للتحقيقات التى اجرتها السلطات البرازيلية فإن الأم تدعى كيلى مينديز باريتو ، وتبلغ من العمر 26 عامًا ، وكانت متزوجة ولديها طفلان ، طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام وطفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وقامت المرأة البرازيلية بوضع مادة قاتلة مع طعام زوجها بسبب سوء معاملته لها، إلا أن الأطفال تناولوا من نفس الطعام مما أدى إلى وفاة الثلاثة بعد أن تألموا فترة.

وقامت المرأة بعد ارتكاب الجريمة بتسجيل فيديو وصور لزوجها وأطفالها بعد وفاتهم ونامت بعض الوقت مع الجثث الثلاثة فى المنزل ثم هربت، وتم اعتقالها ، ثم اعترفت أنها بالفعل قتلت زوجها لأنه كان دائما يسئ معاملتها، أما الأطفال فقد ماتوا بالخطأ.