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انطلاق قافلتين دعويتين بين الأزهر والأوقاف لمحافظتي السويس وشمال سيناء

الجمعة، 23 يونيو 2023 05:00 ص
انطلاق قافلتين دعويتين بين الأزهر والأوقاف لمحافظتي السويس وشمال سيناء وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى  محافظتي ( السويس – شمال سيناء )، اليوم الجمعة  : (5ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(23/ 6/ 2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل يوم عرفة وسنة الأضحية "، وذلك على النحو التالي: 
 
🔸أولاً : مديرية أوقاف السويس 
 
م    الاسم              الوظيفة            المسجد وموقعه
1. الشيخ/ ماجد راضي فرج وكيل الوزارة   الجامع الكبير - السلام 1
2. الشيخ /عادل عبد اللطيف أحمد  واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الحسين - الأمل 
3. الشيخ/ أحمد عبد الباري جده إمام وخطيب  سيد الشهداء حمزة - الصباح
4. الشيخ /فارس أحمد فارس  واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشهيد الرخاوي - الأمل
5. الشيخ/ محمد سعيد منصور إمام وخطيب الفتح - تعاونيات الدلتا 
6. الشيخ / مصطفى محمد إبراهيم  واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الاستقامة - الأمل
7. الشيخ/ محمود السعيد محمد إمام وخطيب أحد - مبارك 2
8. الشيخ / علي السيد محمد  واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النور - تعاونيات الشركة العربية
9. الشيخ/ عبد الله حمدي عاشور إمام وخطيب نمرة - الصباح
10. الشيخ / أحمد الشافعي محمد  واعظ بمجمع البحوث الإسلامية صلاح الدين - مبارك 1
 
🔸ثانياً : مديرية أوقاف شمال سيناء 
م    الاسم              الوظيفة            المسجد وموقعه
1. الشيخ / محمود أحمد مرزوق وكيل الوزارة   الرفاعي 
2. الشيخ / عبد الناصر مصبح إبراهيم  واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الفتاح
3. الشيخ /سيد بدوي إبراهيم إمام وخطيب  أم القرى 
4. الشيخ / أحمد البكري معوض واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القرماني
5. الشيخ / السيد حسن السيد  إمام وخطيب المعلمين بالضاحية 
6. الشيخ / هاني إسماعيل عوض واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر بالفواخرية 
7. الشيخ /محمد محمد عطية إمام وخطيب النصر
8. الشيخ / سليم أحمد سليم  واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عمرو بن العاص
9. الشيخ / محمد أبو اليزيد الغباشي إمام وخطيب المجمع الإسلامي -بالمساعيد
10. الشيخ / محمود شمس الدين عطية  واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الخير والبركة بالمساعيد 
 

وزارة الاوقاف

الازهر الشريف

قافلة دعوية

صلاة الجمعة



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