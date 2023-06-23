اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية: الحرب أكبر عقبة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

الجمعة، 23 يونيو 2023 03:00 ص
المفوضية الأوروبية: الحرب أكبر عقبة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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صرح المفوض الأوروبي لشؤون التوسع، أوليفر فارهيلى بأن الحرب المستمرة تمثل أكبر عقبة أمام انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حاليا.

وقال فارهيلي في ختام اجتماع غير رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي، قدم خلاله التقرير حول مدى استعداد أوكرانيا للمفاوضات حول العضوية في الاتحاد، إن "العقبة الرئيسية أمام الانضمام هي الحرب".

وتابع قائلا إن "الحرب لا تعتبر عقبة أمام الحصول على صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكن الانضمام هو أمر مختلف وعملية تستغرق وقتا أطول بكثير. وآمل بأن الحرب ستنتهي بحلول تلك اللحظة عندها ستستطيع أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن "الحرب هي مشكلة بحد ذاتها، فهي تقوض الاقتصاد والناس والبنية التحتية ووجود البلاد بحد ذاته. وعندما ستنتهي الحرب سيكون الحديث مختلفا، ولكنها يجب أن تنتهي أولا".

ودعا المفوض الأوروبي للتركيز على تنفيذ شروط المفوضية الأوروبية للانضمام إلى الاتحاد بدلا من الأحاديث عن الموعد المحتمل لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعاد إلى الأذهان أن المفوضية الأوروبية طرحت 7 شروط على أوكرانيا، مؤكدا أن كييف نفذت اثنين منها، متعلقين بالإصلاح القضائي وتعديل التشريعات حول حرية الإعلام.

وفي معرض حديثه عن الشروط المتبقية، أشار فارهيلي إلى أن كييف أحرزت "تقدما جيدا" في إصلاح المحكمة الدستورية و"بعض التقدم" في ما يخص التشريعات لمحاربة الفساد.


أوليفر فارهيلى

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