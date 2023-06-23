وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن الاجتماع شارك فيه مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهدف تدارس الترتيبات الخاصة بهذا الملف

وأضاف أخنوش أن هذا الترشيح الثلاثي يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات، ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع التطرق للموضوع من مختلف جوانبه التنظيمية واللوجستيكية، وقدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عرضًا يتضمن شقين، الأول مرتبط بتصور المملكة لملف الترشيح، والثاني يتعلق بخطة التنفيذ.



وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أسند لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئاسة اللجنة المكلفة بملف الترشيح.