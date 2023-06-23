العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة شاب في ظروف غامضة بعزبة الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شاب بعزبة الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، في ظروف غامضة بالقرب من تروسكيل وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.