الصحة تكشف إرشادات هامة لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج

كتب وليد عبد السلام

كشف وزارة الصحة والسكان عن إرشادات هامة لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج وتضمنت :-

ارتداء أحذية مناسبة وفي حالة جيدة لتدعم الكاحل

تجنب الاصطدام عند التواجد في الأماكن المزدحمة

عدم السير على الأرضيات الزلقة بالجوارب

طلب المساعدة للقيام بأشياء لا يمكنك القيام بها بمفردك

اعتني بقدميك عن طريق تقليم الأظافر بانتظام واستشارة الطبيب بشأن أي مشاكل في القدم

وقالت وزارة الصحة والسكان : في حالة وجود اضطرابات في التوازن أو ضعف في الإبصار والسمع فمن الضروري استخدام الوسائل الطبية المساعدة كالعصا والكراسي المتحركة والنظارة والسماعة الطبية لتجنب السقوط ومضاعفاته .