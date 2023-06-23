الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة،

ونُشر القانون اليوم بالجريدة الرسمية.