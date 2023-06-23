الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة الجمعة، 23 يونيو 2023 01:14 م الرئيس عبد الفتاح السيسى أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، ونُشر القانون اليوم بالجريدة الرسمية. الرئيس السيسي أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة أحكام القانون اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقى لبرنامج دعم الأمن الغذائى الخميس، 15 يونيو 2023 10:18 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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