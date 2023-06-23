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الرئيس السيسي: نتحدث عن حقوق الإنسان بينما يغرق 2700 سنويا بالهجرة غير الشرعية

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:28 م
الرئيس السيسي: نتحدث عن حقوق الإنسان بينما يغرق 2700 سنويا بالهجرة غير الشرعية الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجميع يتكلم كثيرا عن حقوق الإنسان ويدعم هذه الحقوق قائلا: "احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان.. وأنا معاكم.. لكن أنا عايز أقول خلال العشر سنوات اللي فاتوا اللي تم رصده وغرق في الهجرة غير الشرعية من افريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولي: "أكثر من 27 ألف إنسان غرقوا طوال هذه المدة.. وإذا لم يجد الناس في افريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل والفرصة في أوروبا"، مؤكدا أن مصر لديها 9 مليون ضيف من القادمين من الدول الأخرى.

 


الرئيس السيسي

الهجرة غير الشرعية

السيسي

قمة الميثاق الدولي

افريقيا



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