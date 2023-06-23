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الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى تعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين

الجمعة، 23 يونيو 2023 02:53 م
الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى تعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى
باريس- محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدماً بعملية التنمية بالقارة الأفريقية.

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زيارة السيسي لباريس

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