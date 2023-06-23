وجددت الجزائر -في بيان صادر الخميس عن وزارة خارجيتها- دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكدت، مجددًا، تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.