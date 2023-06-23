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التيك توكر الشهير "نويل روبنسون" برفقة أطفال النوبة برقصته الشهيرة.. صور

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:29 م
التيك توكر الشهير "نويل روبنسون" برفقة أطفال النوبة برقصته الشهيرة.. صور رقصات نويل روبنسون مع أطفال النوبة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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واصل التيك توكر الألمانى الشهير نويل روبنسون تقديم عروضه الرقصية الشهيرة بعد وصوله مصر فى زيارة سياحية، والتنقل بين مدنها السياحية لزيارة معالمها السياحية والأثرية.
 
وقدم "نويل روبنسون" رقصته الشهيرة برفقة أطفال النوبة على ضفاف النيل بمدينة أسوان، وتجاوب الأطفال مع التيك توكر الشهير وسط سعادة وفرحة لمشاركة الألمانى الشهير برقصاته المعروفة فى بلاد النوبة بأسوان.
 
ووصل التيك توكر الشهير الألمانى نويل روبنسون إلى مدينة أسوان، اليوم، الجمعة، فى جولة سياحية لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
 
وشهد وصول "نويل روبنسون" لمطار أسوان الدولى استقبالا حافلا بالتيك توكر الشهير، وسط تصفيق حار والتقاط للصور التذكارية من المعجبين.
 
ويزور الألمانى "روبنسون" عددا من المناطق السياحية والأثرية بمدينة أسوان، بهدف تنشيط السياحة والتقاط عدد من الفيديوهات التذكارية على طريقته الخاصة التى اشتهر بها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
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رقصات نويل روبنسون مع أطفال النوبة

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رقصة التيك توكر نويل روبنسون فى النوبة

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روبنسون مع أطفال النوبة
 

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