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التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بدقة وجودة عالية

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:30 ص
التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بدقة وجودة عالية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، يتم بدقة وجودة عالية ومراقبة دقيقة لكل تفاصيل العمل داخل الكنترولات، مشددة على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى يتابع باستمرار وبشكل يومى جميع مراحل التصحيح للاطمئنان على دقة التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة، مضيفة أنه تم البدء فى تصحيح امتحانات اللغة العربية للطلاب وأيضا اللغة الأجنبية الثانية سيتم البدء فى تصحيحها، لافتة إلى أن تقدير درجات المواد غير المضافة للمجموع أوشك على الانتهاء.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 

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