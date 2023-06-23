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التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يوليو من ماكينات الـATM

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:00 ص
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يوليو من ماكينات الـATM الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الجمعة صرف كافة المعاشات للعملاء عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك .
  
وكانت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي،أكدت أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.
 
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 

وزيرة التضامن

معاشات يوليو

معاشات يوليو قبل عيد الاضحى

صرف معاشات يوليو



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