التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية بمحافظة الدقهلية خلال 2021/2022

كتبت أسماء أمين

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية فى محافظة الدقهلية، خلال العام المالي (21/2022)، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 8 وحدات محلية ومجمعات مصالح حكومية، و81 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف طرق بطول 83 كم، وإحلال وتجديد 6 كباري على المصارف، ورفع كفاءة الطريق الدائري حول المنصورة بطول 4.5كم.

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، في 7 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الكهرباء، الري، الإسكان، التنمية المحلية)، بتكلفة استثمارية كلية بلغت 8.3 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين لتحسين الإنتاجية الزراعية، هما إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بكفر سالم الأولى والثانية، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مستشفى المنصورة العام الجديد، التي تضم 132 سرير و21 سرير عناية مركزة.