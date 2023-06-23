الاستخبارات الروسية: مقاتلو أوكرانيا يموتون من أجل مصالح الغرب

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، أن أفكار النخب الغربية حول إمكانية "سحق روسيا بقوة السلاح" وهم عميق.

وقال ناريشكين في مؤتمر صحفي: "أصعب عواقب الوهم العميق الذي يعيشه الغرب هو أن مقاتلي القوات الأوكرانية ومرتزقة الدول الغربية يموتون من أجل مصالح الدوائر الحاكمة في واشنطن ودول "الناتو".

وأضاف: "هؤلاء أقنعوا أنفسهم بأنه لم يكن في التاريخ دفاع عن قلعة بريست، ولا مدينة ستالينغراد، ولا معركة كورسك، ولم يرفع علم الجيش الأحمر على الرايخستاج، وتوصلت بعض النخب الغربية إلى فكرة إمكانية سحق روسيا بقوة السلاح".

وشدد ناريشكين على أن أصعب عواقب هذا الوهم هو ما يشعر به مقاتلو القوات الأوكرانية ومرتزقة الدول الغربية الذين يموتون بشكل جماعي على الجبهة من أجل مصالح الدوائر الحاكمة في واشنطن وعدد من الأشخاص من عواصم دول "الناتو" الأخرى، حيث كانت كييف تخطط بناء على دعوة من رعاتها الغربيين لشن "عملية عسكرية عقابية في دونباس" في فبراير ومارس من العام الماضي.