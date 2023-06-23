اليوم السابع
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"الأوقاف" تعلن مواعيد إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022م

الجمعة، 23 يونيو 2023 06:24 م
"الأوقاف" تعلن مواعيد إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022م وزارة الاوقاف - ارشيفية
كتب لؤى على

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اعلنت وزارة الاوقاف مواعيد إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022م، وذلك على النحو التالي: 
 
أولًا : المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. 
2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.
3- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.
4- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.
5- شهادة الميلاد المميكنة.
6- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه. 
7- أصل المؤهل الحاصل عليه.
8- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
9- إقرار الذمة المالية.
10- إقرار الحالة الاجتماعية.
11- عدد أربع صور شخصية حديثة.
12- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.
13- ملف لحفظ المستندات.
ثانيًا : تسلم المستندات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للمواعيد التالية :
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مسابقة العمال

وزارة الاوقاف

الاوقاف

مسابقة العمال 2022



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