"افريكسم بنك" وغانا يتقفان على مشروع ممر سكك حديدية

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وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" وشركة غانا للسكك الحديدية -المشغل الوطني للسكك الحديدية في غانا- اتفاقًا مبدئيًا لخطاب تفويض لإجراء الدراسات اللازمة بهدف تقديم تسهيلات لتمويل تطوير وتنفيذ شبكة سكك حديدية متكاملة بطول 299 كيلومترًا تربط خط السكك الحديدي الواقع غربي غانا بميناء تاكورادي بهدف الربط مع الأسواق الخارجية.

وقال رئيس مجلس إدارة "افريكسم بنك" بنديكت أوراما -بمناسبة التوقيع- "إن مشروع ممر السكك الحديدية الغربي هي شبكة نقل حيوية لغانا.. ونلتزم بمساعدة الدول الأعضاء على معالجة اختناقات البنية التحتية من خلال الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص والتي ستفتح طلبًا كبيرًا على السلع المعدنية والزراعية الغانية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتقدم مثل هذه الأساليب الجديدة خطوات ملموسة يتخذها افريكسم بنك نحو تمهيد الطريق أمام التحول الاقتصادي للدول الأعضاء في جميع أنحاء القارة".

ويُتوقَع أن تسهم مرحلة التنفيذ لهذا المشروع في خلق حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة غير مباشرة أخرى على طول ممر السكك الحديدية، بالإضافة إلى تدريب 400 مواطن من غانا للمشاركة في جميع مستويات تنفيذ المشروع.

وسيسهل خط السكك الحديدية أيضًا تصدير المعادن والسلع مما يضيف إلى حجم التجارة مبلغا لا يقل عن 950 مليون دولار سنويًا.

ووقع الاتفاق المبدئي كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي، والدكتور مايكل أنيتي العضو المنتدب بشركة غانا للسكك الحديدية المحدودة.

وبموجب الاتفاق، سيوفر البنك تمويلًا تمهيديًا للمشروع في المرحلة المبكرة لإعداد دراسات الجدوى المصرفية، حيث تقدر التكلفة المبدئية بنحو 2.1 مليار دولار.

ويعتقد البنك أن متابعة استثمارات السكك الحديدية على طول الممرات التجارية للقارة من شأنه توسيع القدرات الحالية وخلق طرق وروابط ومسارات جديدة للسلع ذات القيمة المضافة التي سيتم نقلها من مناطق التصنيع والتجهيز إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويدعم هذا الخط مشاريع التعدين الجديدة والتوسع في مشاريع التعدين القائمة التي يجري التخطيط لها في الدولة، والتي ستستفيد من المشروع من خلال نقل الواردات والصادرات بشكل أكثر كفاءة وتنافسية وبالتالي تعزيز التجارة والتكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

ومن المتوقع أن يؤدي المشروع لدى تنفيذه بالكامل إلى خفض تكاليف النقل بنسبة 30%، وزيادة سلامة وموثوقية خدمات النقل، وتحفيز التجارة والنمو الاقتصادي في غانا.