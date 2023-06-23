استمرار انقطاع المياه عن عدد من مناطق محافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالى

بورسعيد - محمد عزام

استمر انقطاع مياه الشرب في عدد من المناطق بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، مما أثار تساؤلات لقطاع عريض من الأهالي حول موعد عودة المياه لطبيعتها مرة أخرى.



وأصدرت وزارة الموارد المائية والري، بياناً قالت فيه أن الدكتور هاني سويلم تفقد حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد، والتأكد من التزام وزاره الري بالمناسيب المطلوبه لمآخذ محطة مياه شرب بورسعيد، وأن أجهزة وزارة الرى استوفت المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد.



ووجه الدكتور سويلم، باستمرار متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة، وقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بسرعة نهو التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد من ك 32.50 وحتى النهاية خلال 10 أيام، وعمل برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة لضمان توصيل المياه لمحطة مياه الشرب والأراضي الزراعية.



وتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى لمحافظة بورسعيد لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد ، والتأكد من إلتزام وزارة الموارد المائية والري بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطه الشرب عند كيلو 31.5 من ترعه بورسعيد والتي تُغذى مدينة بورسعيد بإحتياجاتها من مياه الشرب.



والتقى الدكتور سويلم باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، وتفقدا ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد،حيث تبين قيام أجهزة وزارة الرى بإستيفاء المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد.





ووجه الدكتور سويلم، لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة بإستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة، كما وجه للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بسرعة نهو التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد فى المسافة من ك 32.50 وحتى النهاية خلال 10 أيام من تاريخه والإفادة بتقرير عن نهو أعمال التطهير.



كما وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة بالإستمرار فى تنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين ، وعمل برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة لضمان توصيل المياه بالمناسيب والتصرفات المطلوبة لمحطة مياه الشرب والأراضي الزراعية.

