اليوم السابع
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استقرار أسعار الدواجن بالأسواق.. الكيلو يسجل 69 جنيها في المزرعة

الجمعة، 23 يونيو 2023 06:00 ص
استقرار أسعار الدواجن بالأسواق.. الكيلو يسجل 69 جنيها في المزرعة مزارع دواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 69 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 77 و80 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

 

وأشارت شعبة الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 109 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها، وسعر البيض الأحمر 109جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

 

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت البلدى 6.5 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيه

 

 


أسعار الدواجن

سعر الدواجن

مزارع الدواجن

سعر البيض



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