ارتفاع مصابى التسمم الغذائى بسبب وجبة رنجة فاسدة بقليوب لـ 10 أشخاص

القليوبية- إبراهيم سالم

أعلن مستشفي قليوب التخصصي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، ارتفاع عدد مصابي التسمم الغذائي بسبب وجبة رنجة فاسدة، لـ 10 أشخاص من أسرة واحدة، جرى تحويلهم لمستشفي الدمرداش بالقاهرة لتلقي العلاج.

وكانت قد شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة 10 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناول وجبة رنجة فاسدة، جرى نقل المصابين لمستشفي قليوب التخصصي، وتم تحويلهم لمستشفي الدمرداش بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال 10 أشخاص مصابين بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبة رنجة، وجرى تحويلهم لمستشفي الدمرداش بالقاهرة.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة عدد من أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبة رنجة فاسدة، بمنطقة الرشاح دائرة القسم، جرى نقل المصابين لمستشفي قليوب التخصصي، وتم تحويلهم لمستشفي الدمرداش بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.