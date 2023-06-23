ارتفاع عدد المتوفين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالتجمع لاثنين بعد وفاة السيدة المصابة

ارتفع عدد المتوفيين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة التجمع فى القاهرة الجديدة إلى اثنين بعدما توفيت السيدة المصابة فى الحادث حيث كان رجل لقى مصرعة وأصيبت السيدة التى فارقت الحياة بعد ذلك وتم ايداع الجتين مشرحة المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابة ومتوفى فى التجمع، وعلي الفور انتقل رجال المباحث و المرور الى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافه وانقلابه.

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة سيدة، التى فارقت الحياة لاحقا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.