إصابة 6 أشخاص بحادثين مختلفين فى بنها.. حادث سيارة ومشاجرة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادثين مختلفين أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، الأول حادث اصطدام سيارة ملاكي بشخصين أثناء جلوسهما باستراحة على جانب الطريق بشارع الخدمة الاجتماعية في مدينة بنها، والثاني إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بقرية سندنهور بدائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتعود تفاصيل الحادث الأول إلى إصابة شخصين إثر حادث اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب تحت السن، بهما أثناء جلوسهما باستراحة على جانب الطريق بشارع الخدمة الاجتماعية في مدينة بنها، وتم إخطار مدير أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على السيارة وقائدها.

أما الحادث الثاني فهو إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين في قرية سندنهور بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين والتحفظ على طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في المشاجرة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.