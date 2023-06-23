اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 10:23 م
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إصابة شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:05 م
إصابة شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب شاب، اليوم الجمعة، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب للمستشفى.
 
 

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