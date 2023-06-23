إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية فى 6 سنوات

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، إن إجمالي التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في الفترة من سبتمبر 2018 حتي يونيه 2023 بلغت 9066 تعد على مساحه 344 فدان و10 قيراط و 17 سهما أرض زراعية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية، وتمكنت من إزالة كافة التعديات الواقعه على الأرض الزراعية عن تلك الفترة، بالإضافة إلى إزالة 1016 حالة تعدي عن أعوام سابقة ليصل إجمالي ما تم إزالته 10082 حالة تعدي على الأرض الزراعية واقعة على مساحة 487 فدان و12 قيراط و 20 سهما ، بجانب رفع الأنقاض الناتجة عن الهدم وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبدوره، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدى على الأراضي الزراعية أو أراضي املاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص وخاصة أيام الاجازات والأعياد.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان دورية على مدار اليوم، وخاصة في أيام اجازه عيد الأضحى المبارك لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.