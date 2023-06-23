أ ش أ: المغرب تؤجل "قمة النقب" بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة

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أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، تأجيل قمة "النقب" التي كان مرتقباً تنظيمها في المغرب "بسبب الأوضاع السياسية" التي تشهدها المنطقة، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي وسياسات الاستيطان.

وكان من المرتقب أن تجمع القمة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، لكن تم تأجيلها لأكثر من مرة، دون أن يعلن عن الأسباب.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس في الرباط، إن القمة تحتاج "إلى توفر شروط موضوعية كي تحقق أهدافها"، بما يدعم الأمن والسلام في المنطقة، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تنظيمها بداية الموسم المقبل (سبتمبر).