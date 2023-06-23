"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد المصطفى بالعامرية ثان

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم مسجد المصطفى بقرية الجزائر بإدارة أوقاف العامرية ثان ضمن خطة المساجد الجديدة بالمحافطة، تحت رعاية وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور مختار جمعة.

وتفقد وكيل أوقاف الإسكندرية قبيل صلاة الجمعة عددا من مساجد إدارة (المنتزة - شرق) اختتمها بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب بسموحة تحت عنوان "فضل يوم عرفة وسنة الأضحية، وأدى الأئمة خطبة الجمعة بمسجد الإسكندرية مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.