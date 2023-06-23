أوقاف الأقصر تنظم حملات مكثفة لنظافة وتجميل وتعقيم المساجد قبل عيد الأضحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إستمرار فعاليات حملات مكبرة لنظافة وتجميل وتعقيم المساجد حول الإدارات المختلفة، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يتم تنظيم حملة تعقيم المساجد بكافة إدارات المحافظة بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب استقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه انطلقت تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق, فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله عز وجل وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا, وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

وكان قد قاد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بجولة ميدانية على مساجد إدارات أوقاف البياضية والطود، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والإداري بالمديرية، وشملت جولة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، المرور على مساجد إدارات أوقاف البياضية والطود، وهى كالتالى:- مسجد أسامة البكري بالبياضية - مسجد العتيق بالبياضية - مسجد الشهيد بالبغدادى بالبياضية - مسجد الشيخ محمد عبدالله بالبغدادى بالبياضية - مسجد فجر الإسلام بالطود غرب بالطود - مسجد المؤمنين بالعديسات قبلى بالطود.



قيادات الأوقاف يشرفون على تجميل المساجد



نظافة وتجميل وتعقيم المساجد قبل عيد الأضحى بالأقصر



حملات نظافة وتعقيم المساجد بالأقصر



حملات مكثفة لنظافة وتجميل وتعقيم المساجد قبل عيد الأضحى



تنظيف كافة أرجاء المساجد فى الأقصر



أوقاف الأقصر تنظم حملات مكثفة لنظافة وتجميل وتعقيم المساجد



جانب من حملات تعقيم وتطهير المساجد قبل العيد