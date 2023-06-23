أوقاف الأقصر تبدأ تجهيز 1274 مسجد و54 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، لقدوم عيد الأضحى عبر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة إنهاء الاستعدادات لاستقبال العيد، حيث يجرى تجهيز المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة العيد، والتى تبلغ 1274 مسجد و54 ساحة، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر.

وكشف مدير أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، عن قائمة ساحات صلاة العيد فى مختلف إدارات المحافظة، حيث إنه فى بندر الأقصر تشمل ما يلي:- (ساحة سيدى أبو الحجاج وهى أكبر ساحة لأداء صلاة العيد فى المحافظة، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، وساحة منشاة العمارى، وساحة الكرنك الجديدة، وساحة عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، وساحة مسجد عمار بن ياسر بالكرنك القديم، وساحة أبو بكر الصديق بشارع التليفزيون أمام المستشفى الدولى، وساحة المسجد العتيق فى القباحى الغربى وساحة المستعمرة بالكرنك).

أما فى مدينة إسنا الأكبر بالمحافظة، ستجرى صلاة العيد فى الأماكن التالية:- (ساحة مركز شباب الشغب وساحة النور المحمدى بالدبابية، وساحة أبو فرغلى بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحاج النوبى بعزبة على بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا)، أما فى مدينة أرمنت فتشمل ساحات صلاة العيد مايلي:- (ساحة مركز شباب الرياينة، وساحة غرب كوبرى المحاميد بحرى، وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، وساحة السوق بأرمنت الحيط، وساحة أمام كوبرى الرزيقات بحرى، وساحة مركز شباب المحاميد قبلى بنجع البحر، وساحة مركز شباب حاجر المحاميد قبلى).

وفى مدن البياضية والزينية والطود والقرنة فتشمل تلك الساحات ما يلي:- (ساحة جبانة البغداد، وساحة آل البيت بالحبيل ومدافن الساحة الرضوانية بالبغدادى، وساحة أبو عربى بالحبيل، وساحة مسجد نجع خميس بالطود، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان، وساحة الملعب الخماسى بالعديسات قبلى، وساحة أولاد حسن بمنطقة المريس بالطود، وساحة مركز شباب المدامود، وساحة مركز شباب الزينية بحرى وساحة مسجد على عبد الحليم بالزينية قبلى، وساحة ومسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالتة، وساحة مركز شباب البعيرات، ساحة نجع الجسر بالضبعية غرب الأقصر).