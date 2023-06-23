أطباء بلا حدود: انعدام الأمن يعيق الاستجابة الإنسانية فى السودان

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أكدت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الدولية العاملة في المجال الطبي والإنساني، أن العنف المتفشي والاحتياجات الصحية الضخمة مستمران في السودان لاسيما في الخرطوم ودارفور، مشيرة إلى أن انعدام الأمن يعيق الاستجابة الإنسانية.

وحذرت المنظمة - في تقرير اليوم الجمعة - من إنه إذا استمر الوضع فسيكون من المستحيل على المنظمة توفير الاستجابة الطبية والإنسانية المناسبة التي يحتاجها السكان بشدة.

وقال جان نيكولاس أرمسترونج دانجلسر منسق الطوارئ في المنظمة إن المواطنين يموتون بينما ينهار النظام الصحي في البلاد تحت وطأة الاحتياجات الهائلة وإنه من خلال تعريض السكان لمستويات مروعة من العنف أو من خلال منع المنظمات الطبية من مساعدتهم تظهر الأطراف المتحاربة في السودان تجاهلا تاما لأرواح المدنيين.

وتابع أنه برغم عملها في 11 ولاية إلا أن حجم أنشطتها في السودان لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الاحتياجات الضخمة التي يواجهها السكان.. وأنه برغم سعي المنظمة إلى زيادة أنشطتها لكن هذه المحاولات تعرقلت باستمرار من قبل الطرفين المتحاربين وذلك على الرغم من التزاماتهما العلنية العديدة بتسهيل المساعدة الإنسانية بما في ذلك تلك المنصوص عليها رسميا في إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأشارت المنظمة إلى منع فريق طبي تابع لها من السفر إلى بور سودان وإلى مناطق ذات احتياجات طبية أكبر.. وقالت إن التصاريح الخاصة بعودتها إلى ولايتي الخرطوم ونهر النيل رفضت برغم الطلبات اليومية المتعددة والحوارات مع الجهات الإنسانية والاستخباراتية.