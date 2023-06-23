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أسعار تذاكر قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد.. إنفوجراف

الجمعة، 23 يونيو 2023 07:00 ص
أسعار تذاكر قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد.. إنفوجراف اسعار قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، وذلك بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الفطر وزيادة الإقبال على حجز قطارات السكة الحديد وخاصة على خط الصعيد.
 
 
أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد :
 
من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.
 
من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.
 
من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.
 
من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.
 
من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيه.
 
محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".
 
اسعار قطار تالجو
اسعار قطار تالجو
أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية:
 
تذكرة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه للمصريين.
 
محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "القاهرة - سيدى جابر – الإسكندرية".
 
 
 
أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية:
 
تذكرة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه للمصريين.
 
محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "القاهرة - سيدى جابر – الإسكندرية".

تذاكر تالجو

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