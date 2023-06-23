أزمة طماطم تهدد إسبانيا بسبب الجفاف مع نقص المحاصيل 70%

فاطمة شوقى

تعانى الطماطم ، أحد منتجات الحدائق المثالية لفن الطهي الإسباني، من نقص تاريخي، والتى تضاف إلى قائمة الأطعمة التي تأثرت بالجفاف، وهو ما أثر بشكل رئيسى على المزارعين والمستهلكين فى البلاد، حسبما قالت صحيفة " 20 مينوتوس" الإسبانية .

وقال رئيس قطاع الفاكهة والخضراوات لدى منسق منظمات المزارعين ومربى الماشية فى إسبانيا، اندريس جونجورا، إنه "على مدى الأشهر الستة الماضية ، كان البلد يعاني من هذا النقص الذي لا يُعزى إلى أي سبب محدد ، ولكنه انعكاس لموجة الجفاف الشديدة التى تمر بها البلاد، والتى أثرت على المحاصيل الآخرى أيضا ".

نقص الربحية

وفقًا للمزارع ، فإن المنطقة التي تعاني من الأسوأ هي إشبيلية، ووفقا لجونجورا "كل شيء في الوادي الكبير ، وخاصة إشبيلية ، هو المكان الذي يمرون فيه بأسوأ الأوقات لأنهم لا يملكون الماء". وهبة نهر الوادي الكبير أقل بنسبة 80٪. وهذا يعني أنه يتم حصاد 70٪ من الطماطم أقل من المعتاد ".

ومع ذلك ، يؤكد المتحدث باسم لجنة الزراعة أن المشكلة لا تأتي فقط من نقص المياه بسبب شح الأمطار ، بل تعود إلى بداية العام. "تم زراعة القليل من الطماطم في الشتاء لأنه في ذلك التاريخ كان هناك الكثير من المنافسة مع المغرب خاصة ، وتوقف المزارعون عن الزراعة". في الواقع ، وفقًا لما يشير إليه جونجورا لهذه الوسيلة ، هناك ما يقدر بنحو 4000 هكتار أقل من الطماطم الشتوية. ويشدد على أن "هذا ليس بسبب الجفاف ، بل بسبب هجر المحصول لقلة الربحية".

إسبانيا تفقد أهميتها

فقدت إسبانيا أهميتها في البانوراما القارية مقارنة بجارتها في الجنوب. عزز المغرب صادراته من الطماطم إلى أوروبا عاما بعد عام بينما فقدت إسبانيا حصتها في السوق. منذ دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة شمال إفريقيا حيز التنفيذ في 2013 .

بالإضافة إلى ذلك ، تمت إضافة تكاليف الإنتاج المرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفي ضوء ذلك ، وافقت الحكومة على تقديم مساعدات تزيد عن 636 مليون يورو لدعم المزارعين ومربي الماشية، ومن بين هذه المساعدات، سيخصص 276.7 مليون للزراعة، لكن يبقى تحديد المحاصيل والمساحات والمبالغ التي سيتوافق معها هذا الدعم.