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آثار القاهرة تعلن نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:44 ص
آثار القاهرة تعلن نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى علي موقع الكلية الرسمي ، دور يونيو 2023 مرحلة البكالوريوس جميع الفرق والمستويات الدراسية باللغة العربية والشعبة الإنجليزية والبرامج الخاصة و مرحلة الدراسات العليا دكتوراة وماجستير ودبلومات باللغتين العربية والإنجليزية

وذلك بعد رصد النتائج ومراجعتها واعتمادها من مجلس كلية الآثار أمس الخميس 22/6/2023

وأوضح الدكتور أحمد رجب فى تصريحات صحفية ، أنه سيتم فتح باب الالتماسات علي إعادة رصد النتائج اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2023 وحتي يوم الأحد الموافق 9/7/2023 علي أن يكون فحص الالتماسات يوم الاثنين 10/7 والثلاثاء 11/7 وإعلان نتيجة فحص الالتماسات يوم الاربعاء 12/7/2023

وبدأت كليات جامعة القاهرة فى الانتهاء من ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022 /2023، وسط أعمال مكثفة داخل الكنترولات لإعلان النتائج، وإتاحتها للطلاب عبر مواقع الكلية، وإتاحة التقدم بالتماسات على النتائج.


التعليم العالى

جامعة القاهرة

امتحانات نهاية العام

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

نتيجة امتحانات نهاية العام

آثار القاهرة



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