6 مجازر تعمل بالمجان خلال أيام عيد الأضحى بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

‏قال الدكتورحامد الأقنص وكي ل الطب البيطرى ب محافظة الاسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية الطب البيطرى استعدات لاستقبال عيد الأضحي المبارك ، مشيرا إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى ومنعت الاجازات والراحات خلال أيام العيد.

وأضاف أنه أصدر تعليماته لجميع الإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة بضرورة تجهيز المجازر المحلية والبالغ عددها 6 مجازر وهى مجزر الإسماعيلية الآلي بأبو خليفة ومجزر القصاصين ومجزر أبو صوير ومجزر فايدوالمجزر الآلي ومجزر خاص تحت إشراف الطب البيطري .

وأضاف أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات والوحدات بضرورة نظافة وإنارة جميع المجازر بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية .

وأكد الدكتور حامد الأقنص أن جميع المجازر سيتم تشغليها أيام العيد بالمجان دون أى رسوم ومن حق أى مواطن بمحافظة الإسماعيلية الذهاب للمجزر لذبح الاضحية بالمجان .

وأشار إلى أنه تم تخصيص 38 نقطة ذبح على مستوى مدينة الاسماعيلية فى حى أول وحى ثان وحى ثالث الإسماعيلية ويشرف عليها أطباء المديرية .

وحذر الدكتور حامد الاقنص المواطنين بعدم الذبح فى الشوارع وفى الأماكن الغير مخصصة للذبح حتى لايتم توقيع غرامة مالية عليه.