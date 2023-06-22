اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 05:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

5 معلومات عن فرع هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 22 يونيو 2023 04:30 ص
5 معلومات عن فرع هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة 6 أكتوبر هيئة الدولة باكتوبر
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مقر فرع الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر .

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية أبرز 5 معلومات عن فرع الهيئة الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

1-الفرع الجديد يعد صرحا قضائيا يقع على مساحة 3 آلاف متر.

2- المبنى الجديد مكون من 5 طوابق تشمل جميع اقسام الهيئة المختلفة.

3-فكرة انشاء المبنى الجديد جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة العدالة في مصر من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية.

4- انشاء المبنى يعد من خطط هيئة قضايا الدولة لإنشاء وتطوير فروعها بعواصم والمحافظات والمدن الكبرى.

5-هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الأهلية بنحو 8 سنوات فى عام 1875، وهي هيئة قضائية مستقلة.

وتقوم هيئة قضايا الدولة على على حماية الحق والمال العام، وقد اناط الدستور والقانون بها حماية الحق والمال العام والدفاع عنه، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد كل معتد على المال العام، ‏كما نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.

 


قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

فرع هيئة قضايا الدولة باكتوبر

وزير العدل



الموضوعات المتعلقة

وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان مقر الهيئة الجديد بأكتوبر

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:54 م

رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد افتتاح مقر الفرع الجديد بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:56 م

صور مبنى هيئة قضايا الدولة الجديد فى 6 أكتوبر المزمع افتتاحه بعد قليل

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:20 ص

مشاهد أسر أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد تؤكد أنهم من كافة طبقات المجتمع (صور)

الأحد، 11 يونيو 2023 10:08 م

أعضاء قضايا الدولة الجدد يتسلمون مهام عملهم بعد حلف اليمين القانونية

الأحد، 11 يونيو 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة