30 فرصة عمل بإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل لعمال انتاج، للعمل فى إحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بمنطقة بياض العرب الصناعية المنطقة المتوسطة.

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر 30 فرصة عمل من الذكور والإناث للعمل كعمال انتاج لا يشترط المؤهل أو بدون مؤهل، على أن يكون العمر من 22 إلى 30 عاماً، على أن يكون المتقدمين من الذكور انتهوا من تأدية الخدمة العسكرية.

وأكدت مديرية العمل أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.