ولادة مفاجئة لسيدة داخل سيارة إسعاف بالعاشر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

نجح مسعف وسائق بهيئة الاسعاف المصرية فرع الشرقية، فى مساعدة زوجة داخل سيارة الاسعاف فى عملية الولادة وذلك أثناء توصيلها إلى مستشفى العاشر الجامعى، إلا أن آلام الولادة فاجأتها وتم التعامل الفورى مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.



استقبل الخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية " 123"مكالمة من أسرة لتوصيل ابنتهم إلى مستشفى العاشر الجامعى بعد أن داهمتها آلام الولادة، تم توجيه أقرب سيارة إسعاف لتلبية الإستغاثة،وفي دقائق معدودة وصلت سيارة الاسعاف، يستقلها مسعف وفنى القيادة



وسرعان ما انطلقت سيارة الإسعاف في طريقها الي المستشفي، وأثناء متابعة المسعف للعلامات الحيوية للأم، بدأت رأس الطفل بالخروج، ليشرع المسعف في إجراءات عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف حيث عمل علي تهدئة الأم وإرشادها مع متابعة مستمرة لكافة علاماتها الحيوية، حتى تمت عملية الولادة بشكل طبيعي وناجح، ويستكمل المسعف عمله بقطع الحبل السري وتجفيف الطفل مع متابعة مستمرة للأم وطفلها حتي الوصول الي مستشفي العاشر، وتسليم الأم وطفلها الي قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وهم في حالة جيدة، وسط شكر وامتنان المسعف والسائق.



الجدير بالذكر أن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، كرم منذ أيام عددا من أطقم مرفق الاسعاف، لاخلاصهم فى العمل والتعامل بحرفية ومهنية مع بعض الحالات الحرجة طبياً، التى من بينها، إنقاذ سيدتين داهمتهما آلام المخاض أثناء النقل إلى المستشفى، وقام طاقم الاسعاف بسرعة التدخل، وتمت عملية الولادة الطبيعية داخل سيارة الاسعاف.



