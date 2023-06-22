وزير الرى يتفقد ترعة الإسماعيلية فى جولة مفاجئة للقنطرة غرب.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، زيارة مفاجئة إلى مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية وخلال الزيارة تفقد الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ترعة الإسماعيلية بورسعيد ومأخذ محطة المياه العكرة الخاصة بمحافظة بورسعيد بالقنطرة غرب.

كما تفقد الوزير ومرافقوه منسوب مياه الترعة للاطمئنان على توافر ووصول المياه إلى محطات مياه بورسعيد، واطمأن الوزير على توافر المياه فى الترعة.

وكان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى قد عقد اجتماعا فى وقت سابق لبحث إجراءات تطوير عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والتوسع فى منظومه التليمترى وربطها بعملية إدارة وتوزيع المياه بإدارات الرى المختلفة بالمحافظات قال سويلم أن متابعة المناسيب وقياس التصرفات تُعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، الأمر الذى يستلزم تطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.

ووجه سويلم، أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ اللازم لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الرى وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة بها، والعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين فى قياس التصرفات بالمجارى المائية لتمكينهم من تدقيق عملية القياس، وتوفير أجهزة قياس التصرفات المطلوبة بإدارات الرى، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حالياً حال احتياجها للصيانة.