وزير الإنتاج الحربى يتحدث عن تصنيع مصر لأقوى الأسلحة

وكالات

تحدث وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، خلال حديث لموقع روسيا اليوم، عن تصنيع الجيش المصري لأحدث وأقوى الأسلحة.

وتحدث خلال أول لقاء بالصحفيين بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة عن الأسلحة التي تخطط الوزارة لتصنيعها.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على المهمة الأساسية للوزارة والهيئة والشركات التابعة، وهي تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة المصرية من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج وتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة لضخها بالسوق المصرى لصالح المواطن، وكذلك المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة، وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأوضح أن أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بإنتاجها مثل الصلب المدرع والرشاش المتعدد والعربة المدرعة "سينا 200" والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وكذا الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والدبابات.