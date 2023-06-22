وزارة الخارجية تنشر مقتطفات من معرض "اشترى فن مصرى".. شاهد بالفيديو

كتب: أحمد جمعة

نشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، مساء الخميس، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" لمقتطفات من معرض "اشتري فن مصري" الذي تم تنظيمه بمبنى وزارة الخارجية على مدار يومين.

وافتتح السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية نيابة عن وزير الخارجية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، معرض المنتجات المصرية والتراثية "اشتري فن مصري" في نسخته الحادية عشر، أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية.

مقتطفات من معرض "اشترى فن مصرى" بوزارة الخارجية pic.twitter.com/jEhdPFUHRQ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 22, 2023

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتي تنظيم المعرض فى إطار حرص الحكومة المصرية على إيجاد فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بتنظيم معارض للصناعات الحرفية التراثية بصفة دورية.

وتهدف هذه المعارض، التي تستضيفها وزارة الخارجية، إلى تعريف السفراء والدبلوماسيين المنقولين إلى الخارج بمنتجات الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب، بالإضافة الى تيسير الاتصال بهم تسهيلًا لعمليات الشراء سواء كانت في الداخل أو الخارج وتشجيعاً للتصدير.

كما تساهم هذه المعارض في تحفيز السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالقاهرة ورؤساء الهيئات الدولية وهيئات الأمم المتحدة على التعرف على، وشراء هذه المنتجات اليدوية.

بحسب بيان لوزارة الخارجية ، تعتبر هذه المعارض منصة تفاعلية بين شباب المنتجين والمجتمع الدبلوماسي المصري والأجنبي لعرض المنتجات وفتح آفاق تسويقية وتشجيع نفاذهم الى الأسواق الخارجية وكذلك الارتقاء بمهارات الاتصال والتسويق لدى العارضين.