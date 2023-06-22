نقابة الأطباء: ارتفاع أعداد المرشحين على مقعد النقيب لـ 7 منذ فتح باب الترشح

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة ل انتخابات نقابة الأطباء ، ان اليوم ( الخميس 22 يونيو )قد تقدم للترشح علي منصب النقيب طبيب واحد وعلي مقاعد عضوية النقابة العامة ثلاثة أطباء .

كما أكدت اللجنة، علي استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات وفتح ابوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة اطباء مصر في الدورة الجديدة من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً ، واللجنة تعمل أيضا غداً الجمعه والسبت وحتي يوم الجمعة 30 يونيو ثالث أيام عيد الاضحي المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

الجدير بالذكر ان انتخابات النقابة العامة للاطباء القادمة تجري علي منصب نقيب الاطباء و 3 أعضاء فوق السن و 3 أعضاء تحت السن و مندوبين لقطاعات القاهرة و وسط الدلتا و شرق الدلتا و غرب الدلتا وًشمال الصعيد و جنوب الصعيد.

العضو فوق السن من مضي علي تاريخ انضمامه للنقابة اكثر من 15 سنة و يحق له الترشح علي منصب النقيب طبقا للقانون و اللائحة المنظمة

العضو تحت السن من مضي علي تاريخ التحاقه بالنقابة اقل من 15 سنة

و قد اسفر اليوم الثالث لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم كل من :

- منصب النقيب العام

الدكتور محمد طنطاوي

- علي مستوى الجمهورية فوق السن

الدكتور هيثم عبد الحافظ

- تحت السن

الدكتور أحمد العربي

- منطقة القاهرة

الدكتور خالد سلطان

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، فتح باب الترشح الثلاثاء 20 يونيو 2023، ومن المقرر أن تستمر فى تلقى طلبات الترشح حتى 30 يونيو 2023.

وقد ترشح خلال أول يومين من فتح باب الترشح، 6 أطباء على مقعد النقيب العام للأطباء، هم:

- الدكتور ايهاب الطاهر

- الدكتور ايمن سالم

- الدكتور اسامة عبدالحي

- الدكتور عبد الالاه حجازي

- الدكتور أحمد حسين

- الدكتوريحيي النجار