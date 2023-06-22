اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 07:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نصائح قبل شراء اللحوم فى عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 22 يونيو 2023 07:00 ص
نصائح قبل شراء اللحوم فى عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل شراء اللحوم
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‫وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 11 نصيحة للمواطنين يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 

وجاءت النصائح كالتالي:

 
1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم. 
 
2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة
 
3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل والعظام.
 
4-  أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.
 
5-  أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.
 
6- تجنب اللحم الداكن والرطب والمبلل واللزج عند لمسه.
 
7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.
 
8- القوام متماسك لا يسهل قطعه بأظافر اليد.
 
9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.
 
10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر.
 
11-  تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة.

وزارة الزراعة

لحوم العيد

عيد الاضحى

اللحوم



الموضوعات المتعلقة

توفير لحوم 100 ذبيحة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية.. والكيلو بـ195جنيها

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:05 م

‫ "الزراعة" تطرح اللحوم البلدى بـ 225 جنيهًا للكيلو فى معرضها بالمتحف الزراعى

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:58 ص

التموين: طرح لحوم 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتى بالأسواق قبل عيد الأضحى

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 07:19 م

"احترس من اخضرار اللحوم".. بيطرية تنصح بتهوية لحم الأضحية قبل تجميدها

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:00 ص

فيديو.. أمين الفتوى: توزيع اللحوم فى أيام الأضحية له ثواب كبير

الأحد، 11 يونيو 2023 07:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة