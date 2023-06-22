اليوم السابع
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نجاح فصل التوأم السيامى المصرى سلمى وسارة بالسعودية بعد 17 ساعة فى العمليات

الخميس، 22 يونيو 2023 04:32 م
نجاح فصل التوأم السيامى المصرى سلمى وسارة بالسعودية بعد 17 ساعة فى العمليات فصل التوأم المصرى سلمى وسارة
وكالات

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تمكن فريق جراحى مختص يتكون من 31 من الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والكوادر التمريضية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل وجراحة الأطفال من فصل التوأم السيامى المصرى سلمى وسارة اللتين تشتركان فى منطقة الرأس، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة، وبدأت فى الساعة الثامنة من صباح يوم أمس، حسبما ذكرت شبكة العربية.

 

عملية فصل التؤام
عملية فصل التؤام

من جانبه، أوضح المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبى والجراحى فى عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم وصلا إلى السعودية بتاريخ 23 نوفمبر 2021.

 

وقام الفريق الطبى بإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة التى أوضحت اشتراك التوأم فى المخ والجيوب الوريدية حول المخ، مشيرا إلى أن الفريق الجراحى بقيادة الدكتور معتصم الزعبى من جراحة الأعصاب للأطفال، والدكتور محمد الفوزان من جراحة التجميل، والدكتور نزار الزغيبى من تخدير الأطفال، قرروا إجراء عملية الفصل على أربع عمليات منفصلة بينهما عدة أسابيع إلى أشهر؛ لفصل المخ والجيوب الوريدية المشتركة، إضافة إلى ثلاث عمليات لتمديد الجلد من قِبَل جراحة التجميل، واستغرقت العمليات الأربع للفصل قرابة 57 ساعة منها 17 ساعة لهذه العملية الأخيرة.

 

التؤام
التوأم

كما أوضح أن الدكتور الزعبى أن الاشتراك كان معقدا فى منطقة الالتصاق خصوصا موقع الجيوب الوريدية، مما جعل الفريق الجراحى يجرى العملية على أربع مراحل منفصلة خلال الأشهر الماضية لضمان سلامة التوأم.

 

وأضاف أن البرنامج السعودى استطاع خلال 33 عامًا أن يعتنى بـ130 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، وتُعَد هذه العملية رقم 57 للبرنامج السعودى لفصل التوائم الملتصقة؛ حيث يُعَد البرنامج واحدًا من أكبر الخبرات العلمية العالمية فى هذا التخصص الدقيق.

فصل التوأم
فصل التوأم

وقدم والدا التوأم شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده على قيام الفريق الطبى المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما؛ مشيدين بما تقوم به المملكة من عمل إنسانى كبير، مقدرين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتهم فى المملكة.


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