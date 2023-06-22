موسكو تدعو لعقد اجتماع بين روسيا وجامعة الدول العربية بشأن التسوية فى الشرق الأوسط

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الخميس/، أن موسكو دعت إلى عقد اجتماع بين روسيا وجامعة الدول العربية وبعض دول المنطقة لبحث التسوية فى الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة -في بيان نقلت عنه وكالة /تاس/ الروسية- إن الدبلوماسية الجماعية في المنطقة توقفت، في إطار القرار الأحادي الجانب للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتجميد أنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط.



وأضافت في بيانها: "في أعقاب رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولى في أبريل، بما في ذلك رئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لاجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن بند جدول الأعمال المعنون /الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية/، تقدمت بلادنا بمبادرة لعقد اجتماع اجتماع تشاوري بين روسيا وجامعة الدول العربية ومجموعة من الدول الإقليمية التي تشارك بشكل وثيق في تسوية الشرق الأوسط".



وقالت الوزارة إن روسيا منفتحة على مزيد من المناقشات بشأن اقتراحها، مضيفة: "نعتقد أن المناقشة التي بدأناها ستساعد في مواءمة نهج وجهود اللاعبين البارزين في الشرق الأوسط على مسار التسوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية التغلب على الصدع بين الفلسطينيين، وسيساعد بشكل أكبر في تهيئة الظروف اللازمة واستئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي المباشر حول جملة من القضايا الحاسمة".



وأوضحت الوزارة أن الاقتراح يهدف إلى إعطاء دفعة لاتفاقيات الأمم المتحدة التي تم تبنيها من قبل، لافتا إلى أن الاتجاه الإيجابي لتحسين العلاقات بين دول الشرق الأوسط قد اكتسب زخماً في الآونة الأخيرة.